40 metre fren yaptı, 2 araca çarptı: 1 yaralı

Düzce’de yola aniden giren ve 40 metre fren yapan otomobil, 2 araca çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Y.Y. idaresindeki 81 ADE 704 plakalı otomobilin sürücüsü Kervan kavşağından Kalıcı Konutlar istikametine seyir halindeyken, trafikte hız yapınca duran trafiği fark etmedi. Yaklaşık 40 metre fren yapan sürücü Y.Y., aynı istikamette seyir halinde olan A.B. idaresindeki otomobil ile Y.B.A. idaresindeki 81 ABB 744 plakalı otomobile çarparak refüje çıktı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı