Hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Karabük'te hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hürriyet ve 100. Yıl mahallelerinde meydana gelen ikametten hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olaylarını A.K. ve M.H. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin ortak yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde yakalandı. Hırsızlık başta olmak üzere 11 suç kaydı bulunan A.K. ile 13 suç kaydı bulunan M.H.'nin ortak ikametinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca ile 2 adet bilezik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen bir firari şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı