Hastane inşaatından düşen işçi yaralandı

Samsun'da hastane inşaatında 5 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi yaralandı.

Olay, Samsun Şehir Hastanesi inşaatında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskender Doğan Bilgi (40), inşaatta çalıştığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Düşen arkadaşlarını gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile kurtarılan işçi, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı