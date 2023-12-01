01 Ara 2023 - 20:08 - Asayiş

19 kilo esrar ele geçirildi

Mardin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 19 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.