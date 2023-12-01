Trafik kazası: 1 ağır yaralı

Mardin'de hafif ticari aracın bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi Otogar Kavşağı'nda 47 NB 779 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bisiklet sürücüsü Abdulbaki Kınu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kınu, ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kınu, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı