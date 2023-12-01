Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini engellemeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler E.V., N.A. ve D.K. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve işletmelerinde yapılan aramalarda 157 gram metamfetamin maddesi, 2 gram Hint keneviri maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı