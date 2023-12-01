Uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini engellemeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler E.V., N.A. ve D.K. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve işletmelerinde yapılan aramalarda 157 gram metamfetamin maddesi, 2 gram Hint keneviri maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.