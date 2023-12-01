Çocukların kavgasına aileler karıştı: 12 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çocukların kavgasına ailelerin dahil olması sonucu 12 kişi yaralandı.
Olay, Bağlar ilçesi kırsal Batıçanakçı Mahallesi Yemişalan Küme Evleri’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde mahalledeki çocuklar arasında kavga çıktı. Çocukların yakınları olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu. Çıkan taşlı, sopalı kavgada 12 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 11 kişiyi olay yerinde tedavi ederken, 1 kişiyi kentteki hastaneye kaldırdı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.