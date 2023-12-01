- Spor

Okul Sporları finali yapıldı Dereceye giren okullar belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Bu sezon düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Sezonu Okul Sporları müsabakaları sona erdi. 2023-2024 Eğitim Öğretim Sezonu Okul Sporları Genç A Erkekler İl Birinciliği Basketbol Müsabakaları Malatya Tecde Spor Salonunda yapılan final maçları ile sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Okul Sporları finali yapıldı Dereceye giren okullar belli oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu sezon düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Sezonu Okul Sporları müsabakaları sona erdi. 2023-2024 Eğitim Öğretim Sezonu Okul Sporları Genç A Erkekler İl Birinciliği Basketbol Müsabakaları Malatya Tecde Spor Salonunda yapılan final maçları ile sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Bu sezon oynanan basketbol karşılaşmaları Malatya Tecde Spor Salonunda yapılan final maçları ile sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Malatya Gençlik ve Spor Bakanlığı,

“Yapılan müsabakalara katılan ve dereceye giren tüm takım, sporcu, antrenör ve idarecilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz”

açıklamasında bulundu.

Müsabakalara dereceye giren takımlar ise şu şekilde belirtildi;
“1- Beydağı Anadolu Lisesi,
2- Final Okulları,
3- Çamlıca Koleji,
3- Erman Ilıcak Fen Lisesi” 

# malatya, malatya haber, malatya son dakika haberleri, spor, Okul Sporları müsabakaları, Malatya Gençlik ve Spor Bakanlığı, müsabaka, sporcu, madalya, final maçları, kupa

01 Ara 2023 - 19:50 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL