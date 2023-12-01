Okul Sporları finali yapıldı Dereceye giren okullar belli oldu

Bu sezon düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Sezonu Okul Sporları müsabakaları sona erdi. 2023-2024 Eğitim Öğretim Sezonu Okul Sporları Genç A Erkekler İl Birinciliği Basketbol Müsabakaları Malatya Tecde Spor Salonunda yapılan final maçları ile sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Bu sezon oynanan basketbol karşılaşmaları Malatya Tecde Spor Salonunda yapılan final maçları ile sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Malatya Gençlik ve Spor Bakanlığı,

“Yapılan müsabakalara katılan ve dereceye giren tüm takım, sporcu, antrenör ve idarecilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz”

açıklamasında bulundu.

Müsabakalara dereceye giren takımlar ise şu şekilde belirtildi;

“1- Beydağı Anadolu Lisesi,

2- Final Okulları,

3- Çamlıca Koleji,

3- Erman Ilıcak Fen Lisesi”