Başkan Gürkan onları unutmadı

Engelliler günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihinin engellilerin hakları, kazanımları ve yaşam standartlarını geliştirmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bizler insanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir inancın mensupları olarak her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Yerel yönetimlerde engelli hizmetleri konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı devrim niteliğindeki atılımları sürdürüyor hayata geçirdiğimiz her hizmeti engelli vatandaşlarımızı da düşünerek gerçekleştiriyoruz” dedi.

Başkan Gürkan şöyle devam etti:

“Bir ülkenin demokratik, çağdaş ve gelişmiş sayılmasının en önemli kriterlerinden biri, engelli bireylere gösterdiği ilgi ve alakadır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, kalıcı çözümler üretmek onların yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek bizler için öncelikli görevlerdir. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını, eğitimden spora, sanattan siyasete kadar her alanda daha fazla yer almalarını desteklemek amacıyla, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Engelliler Koordinasyon Merkezimiz de engelli vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kursların yanısıra EKPSS eğitimleri de verilmektedir. Tekerlekli Sandalye kullanan engelli vatandaşlarımız için Tekerlekli Sandalye Bakım Atölyesi kurduk, engelli minibüslerimiz ile engelli kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyemizin ve Şehrimizin hem erişilebilir hem de ulaşılabilir olması noktasında sürdürdüğümüz çalışmalar, aynı kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Unutulmamalıdır ki, her birey bir engelli adayıdır. Bir hastalık, bir kaza ya da farklı bir olumsuzluk bizi engelli bir birey haline getirebilir. O nedenle empati kurmayı ve hayatı ona göre şekillendirmeyi asla göz ardı etmemeliyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: BÜLTEN