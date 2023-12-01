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Vali Ersin Yazıcı’dan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen gün hakkında bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı; “Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli kardeşlerimizin sesini duyurduğu özel bir gündür” dedi.
Vali Ersin Yazıcı’dan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı mask
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Vali Ersin Yazıcı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen gün hakkında bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda “Olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur” dedi.

SOSYAL BOYUTLARIYLA HER BİRİMİZİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

 “Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. Engellilerimizin çağdaş bir toplumda, ayrım yapılmadan, toplumun diğer bireyleriyle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için her alanda desteklenmeleri gerekmektedir. Toplum içerisinde önemli bir nüfusu oluşturan engellilerin çalışma ve eğitim hayatından sağlık ve sosyal haklardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak devletimizin vazifelerindendir”

açıklamalarında bulundu.

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA HUZURLU VE MUTLU BİR YAŞAM DİLİYORUM”

Vali Yazıcı konuşmalarının devamında

“Bu nedenle devletimiz, engelli vatandaşlarımızın bakımı, sosyal çevreye uyumu, eğitimi, sağlık ve istihdamı gibi konularda çıkardığı yasaları uygulamaya koymuştur. Onların mutlu olmaları, geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler haline gelebilmeleri için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımız iş birliği içinde çalışmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, engellilerin sorunlarına yönelik toplumsal duyarlılığın, bilincin artmasına ve farkındalık yaratmasına vesile olmasını temenni ederken, engelli vatandaşlarımıza, değerli ailelerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN

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01 Ara 2023 - 17:27 Malatya- Gündem

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