01 Ara 2023 - 17:27 - Gündem

Vali Ersin Yazıcı’dan 3 Aralık Engelliler Günü mesajı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen gün hakkında bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı; “Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli kardeşlerimizin sesini duyurduğu özel bir gündür” dedi.