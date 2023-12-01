Terör örgütü üyesi bir kişi tutuklandı

Malatya’da terör örgütü operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda YPG/PKK terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen iki şahıs, 29 Kasım 2023 tarihinde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar 1 Aralık 2023 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş olup, bir şahıs tutuklanarak Akçadağ T tipi K.C.İ.K.'na teslim edildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.