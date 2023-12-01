Terör örgütü üyesi bir kişi tutuklandı

Malatya’da terör örgütü operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda YPG/PKK terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen iki şahıs, 29 Kasım 2023 tarihinde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar 1 Aralık 2023 tarihinde adli makamlara sevk edilmiş olup, bir şahıs tutuklanarak Akçadağ T tipi K.C.İ.K.'na teslim edildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Merkezi