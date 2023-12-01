1 Aralık’ta başlayan ve 4 Aralık tarihine kadar devam edecek olan ‘Nasılsın? İlmek İlmek Kadın Buluşması’ programında katılımcılar, çok iyi bildikleri örme eylemini gerçekleştirirken bir arada çalışmayı da deneyimleyerek, yaşama dair farklı deneyimlerini ve hikâyelerini birbirleri ile paylaşabiliyorlar.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Düzenlenen program kapsamında kullanılan örgü malzemeleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak, ortaya çıkarılan battaniyeler, sergilendikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca organize edilen programda kadının üretme, birlikte hareket edebilme ve birbirini tamamlayabilme özelliklerine de vurgu yapılıyor.

Düzenlenen Programa Vali Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı, Vali Yardımcısı Kenan Eskin’in eşi Arife Eskin, Vali Yardımcısı Osman Kural’ın eşi Ceyda Kural, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir’in eşi Fatoş Özdemir, Vali Yardımcısı Bilal Basri’nin eşi Suzan Basri, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın’ın eşi Mukaddes Altın, Garnizon Komutanı Tuncay Altuğ’un eşi Ayşe Altuğ, Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal’ın eşi Feray Çankal, Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar’ın eşi Filiz Kayalar, Milli Parklar Müdürü Ahmet Çörtük’ün eşi Ferhan Çörtük, Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak, Şehit Polis Memuru Oğuzhan Günaydın’ın annesi Şengül Günaydın, Şehit Özel Harekât Polisi Aytaç Altunörs’ün annesi Deniz Altunörs ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÖRDÜĞÜMÜZ BATTANİYELER VE ÖRGÜLERLE BİR YARDIM KAMPANYASI YAPALIM DEDİK”

‘Nasılsın? İlmek İlmek İlmek Kadın Buluşması’ programına katılan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Irşil Demiralp, “İlmek İlmek Kadın Buluşması projesi içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve kadınlarımızla bir araya geldik. Ördüğümüz battaniyeler ve örgülerle bir yardım kampanyası yapalım dedik. Asıl amacımız bu battaniyeler örülürken bunca zamandır yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi sohbet edip paylaşımda bulunmak. Yardımlaşma duygusu bizim için çok önemli. Dört gün boyunca bu etkinliği izleyeceğim ve takip edeceğim. Bu etkinlikte bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Bey’e de ayrıca teşekkürlerimizi iletiyorum” dedi.

“PROGRAMIMIZ 4 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK”

Programın amacından bahseden Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Küçük, “Büyükşehir Belediyesi olarak ilmek ilmek Kadın Buluşması programını başlattık. Düzenlenen proje kapsamında Malatya’daki tüm kadınları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Etkinliğimizin amacı yaptığımız bütün ürünlerde kadınlarımızın elinin değmesi, birlik ve beraberliğimizi göstermek, bir arada olduğumuzu göstermek. Kadınlarımız iplerini alıyorlar ve örgülerini örmeye başlıyorlar ve kaldıkları yerden devam ediliyor. Biz kadınlar olarak her şeyin üstesinden gelebileceğimizi, birlik beraberlik içerisinde yaşayabileceğimizi ve ihtiyaç sahibi herkese ulaşabileceğimizi göstermek için böyle bir proje geliştirdik. Programımız 4 gün boyunca devam edecek. Programa ilgi oldukça yüksek ve erkelerde ilgi gösteriyorlar. Yaşlı amcalarımız soruyorlar ve onlara programın amacını anlattığımızda çok beğeniyorlar” açıklamalarında bulundu.

KADIN DAYANIŞMASINA ÖRNEK BİR PROJE

‘Nasılsın? İlmek İlmek İlmek Kadın Buluşması’ programının kadın dayanışmasına örnek bir proje olduğunu belirten Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fikret Vurucu, “Kadın dayanışmasına örnek olan bu projede bize destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İnönü Üniversitesi Grafik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Binnaz Koca’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ UNSURUNU DA DEVREYE SOKACAK

İnönü Üniversitesi Grafik Bölüm Başkanı ve Proje Yöneticisi Doçent Doktor Binnaz Koca da, “Katılımcı sanat yönüyle düşünülmüş bir oluşum. Kadınları bir araya getirebileceğimiz ve onların aslında tanıdık oldukları bir eylemle bir araya getirmeyi planladık. Örgü örmek etkinliği. Büyük bir buluşma noktası olması adına Malatya Park AVM’de gerçekleştirdik. Diğer etkinlik alanları Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ise sinema gösterimi ile ve sohbet odasında sohbet ederken örgü örecekler. Burada kadınlar bir araya gelirken yaptıkları eylemle de bütünleştirici bir durumu da gerçekleştirmiş olacaklar. Sanatın birleştirici unsurunu da devreye sokarak, katılımcı sanatla battaniye yapmayı planlıyoruz. Etkinliğimiz şu ana kadar güzel geçti. Kadınlarımız da istekliydi mutlu oldular, biz de mutlu olduk” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: BÜLTEN