Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2024 yılında Malatyalıların hizmetine sunulacak olan Malatya Model Fabrikası’nda makine ekipman ve teçhizatların tamamlanmasıyla birlikte Model Fabrika'nın hazır hale geleceğini açıklayan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Malatya'mızı sanayi alanında dijital dönüşümde lider kılacak bu özel tesis, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir üretim pratiklerini benimsemek için önemli bir rol üstlenecek” dedi.

Model Fabrikalar, verdiği eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm vb. konularda işletmelerin mevcut yapısını değiştirip insan, makine, ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanmalarını amaçlıyor. Ülkemizde Model Fabrika alanındaki çalışmalar 2015 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda başlatılmış olup, Malatya’da da Model Fabrika kurulum çalışmaları devam ediyor.

Konuyla alakalı sosyal medya hesabında bir açıklama yapan açıklayan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak şu ifadelere yer verdi:

“Malatya'mızın geleceğini şekillendirecek bir adım ‘Malatya Model Fabrikası’ endüstriyel üretim süreçlerini optimize ederek, yenilikçi teknolojileri test etme ve geliştirme imkânı sunacak.

‘Malatya Model fabrika’, genellikle bir endüstriyel tesisin üretim süreçlerinin, teknolojilerinin ve yönetim sistemlerinin örnek alınabilecek bir model olarak tasarlandığı ve uygulandığı bir tür referans tesisini ifade eder. Bu tesis, en iyi uygulamaları, verimliliği ve sürdürülebilirliği göstermek amacıyla seçilmiş ve tasarlanmıştır. Model fabrikalar genellikle yeni üretim teknolojilerini test etmek, süreç iyileştirmeleri yapmak ve endüstri standartlarını belirlemek için kullanılır.

Ekonomik Katkıları: Model fabrika, yeni iş olanakları yaratarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. İstihdam artışı ve yerel işletmeler arasında ortaklıkların oluşmasına imkân sağlayacak.

Teknolojik Gelişim: Model fabrikalar genellikle en son üretim teknolojilerini kullanır. Bu, bölgedeki işletmelerin teknolojik altyapısını güçlendirebilir ve rekabet avantajı sağlayabilir.

Eğitim ve Beceri Gelişimi: Model fabrikalar, bölgedeki çalışanlar için eğitim ve beceri geliştirme programlarına ev sahipliği yapabilir. Bu, yerel iş gücünün niteliklerini artırabilir.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Modern üretim tesisleri genellikle çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak tasarlanır. Bu da bölgeye çevre dostu uygulamaların yayılmasına katkı sağlar.

Yenilik ve Ar-Ge: Model fabrikalar, sürekli olarak yeni üretim yöntemleri ve teknolojilerini test eder. Bu, bölgedeki diğer işletmelerin de yenilik ve Ar-Ge çalışmalarına teşvik edebilir.

Yapım aşaması ve hazırlık sürecindeki model fabrikaların içerisinde en hızlı faaliyet göstermeye başlayan Malatya model fabrikası olacak, sürecin takibini hep birlikte gerçekleştiriyoruz.”