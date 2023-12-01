Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“65 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Gazi Hamit Sarı’nın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çalıkuşu Sokak, No: 9/1, Battalgazi,
25 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Doğan Korkmaz’ın taziye adresi: Samanköy Konteyner Kent, Yeşilyurt,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hayri Acı’nın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Halay Sokak, No: 52/1, Yeşilyurt,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet Karataş’ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Şehit Mesut Güler Sokak, No: 9, Battalgazi,
91 yaşında vefat eden ve İkizce Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen İnsaf Bulam’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt,
60 yaşında vefat eden ve Morhamam Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Hasan Berktaş’ın taziye adresi: Morhamam Mahallesi, Arguvan,
76 yaşında vefat eden ve Dümüklü Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Hüseyin Mordoğan’ın taziye adresi: Dümüklü Mahallesi, Akçadağ,
87 yaşında vefat eden ve Yakınca Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Sevim Yılmaz’ın taziye adresi: Dümüklü Mahallesi, Akçadağ.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.