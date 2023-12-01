Yusuf Yazıcı, Lille tarihine geçti

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Lille, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, attığı golle Lille tarihine adını yazdırdı.
Lille formasıyla Avrupa kupalarında 10 gole ulaşan Yazıcı, Fransız takımının, Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu. Kırmızı-beyazlı takımın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lille'in Avrupa kupaları tarihinin en skorer oyuncusu Yusuf Yazıcı" ifadeleri yer aldı.
Matt Moussilou, Lille'nin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu rekorunu 9 gol ile elinde bulunduruyordu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.