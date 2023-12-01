- Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.
Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, skoru 3-3'e getiren golü kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi.

Kerem, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den Martin Odegaard'ın da yer aldığı listede birinci olmayı başardı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kerem Aktürkoğlu, Manchester, UEFA Şampiyonlar Ligi, galatasaray

01 Ara 2023 - 16:45 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL