Kültür harcamalarında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2022 yılı itibarıyla Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri verilerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz sene kültür harcamalarındaki artış yüzde 88.1 oldu.

GENEL DEVLET KÜLTÜR HARCAMALARININ PAYI %59,9 OLDU

2022 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %59,9 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre %115,0 artarak 89 milyar 658 milyon 436 bin TL olurken, harcamaların %70,0'i merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay %17,5 ile mimarlık alanında oldu.

HANEHALKI KÜLTÜR HARCAMASININ %23,5'İ DİĞER KÜLTÜR HİZMETLERİNE YAPILDI

Hanehalklarının 2022 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; diğer kültür hizmetleri %23,5, televizyon ve ekipmanı %18,6 ve veri işlem ekipmanları %17,8 paya sahip oldu.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERİN FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞERİ %100,9 ARTTI

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri %100,9 artarak 55 milyar 761 milyon 289 bin TL oldu. Katma değerin %22,1'i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %13,8'i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve %11,9'u mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

KÜLTÜREL MAL İHRACATI %105,2 ARTARKEN, KÜLTÜREL MAL İTHALATI %110,9 ARTTI

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre %105,2 artarak 178 milyar 596 milyon 215 bin TL olurken, kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre %110,9 artarak 79 milyar 774 milyon 071 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2022 yılında %4,2 olurken, kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı %1,3 oldu.

KÜLTÜREL İSTİHDAM %6,2 ARTTI

Kültürel istihdam 2022 yılında bir önceki yıla göre %6,2 artarak 682 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların %61,0'i 30-54 yaş grubunda, %29,2'si 15-29 yaş grubunda, %9,9'u ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

KÜLTÜREL İSTİHDAMDA OLANLARIN %38,3'ÜNÜ YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARI OLUŞTURDU

Kültürel istihdamda olanların %38,3'ünü yükseköğretim mezunları, %35,9'unu lise altı eğitimliler, %25,8'ini ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanlar oluşturdu.

KÜLTÜREL İSTİHDAMIN %60,6'SI ÜCRETLİ, MAAŞLI VEYA YEVMİYELİ OLARAK ÇALIŞTI

Kültürel istihdamda olanların, %60,6'sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, %39,4'ü işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştı. Kültürel istihdamda olanların %76,6'sı tam zamanlı çalışırken, %23,4'ü yarı zamanlı çalıştı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresi 38,7 saat oldu.

EL SANATLARI ÇALIŞANLARININ PAYI %40,4 OLDU

Kültürel istihdamın %90,0'ını kültürel meslek alanlarında, %10,0'unu ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların %40,4'ünü el sanatları çalışanları, %19,3'ünü mimar, planlamacı ve tasarımcılar, %9,7'sini sanatçılar ve sahne sanatçıları, %7,4'ünü ise sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensupları oluşturdu.

MİMARLIK VE UZMANLAŞMIŞ TASARIM FAALİYETLERİNİN PAYI %9,5 OLDU

Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı %9,5, sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı %5,3, sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetlerinde çalışanların payı ise %4,1 oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı