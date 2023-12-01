Açılışa aylar kaldı

Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Melek'in Muğis oğlu Ahlatlı Hürrem Şah'a 1228 - 1243 tarihleri arasında yaptırdığı ve zamana meydana okuyan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında devam eden tarihin en kapsamlı restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan tarihi camiyi ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, ilçede yapılan turizm çalıştayı hakkında da bilgi verdi. Divriği’nin turizm potansiyelini ön plana çıkarmak adına çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Şimşek “Bu çalıştayımıza hem Divriği yöneticilerimiz hem Arapgir ve Kemaliye yerel yöneticilerimiz katıldı. Bu bölgenin bir destinasyon olması noktasında bu çalıştayda görüş alış verişinde bulunuldu. İnşallah bu çalıştayın raporu kısa sürede ortaya çıkacak ve bu bölgenin bir destinasyon haline getirilmesi anlamında bir yol haritası belirleyeceğiz. İnşallah bu çalıştay bölgedeki turizm çalışmalarına hız verecek” ifadelerini kullandı.

"RESTORASYON SON AŞAMAYA GELDİ"

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında devam eden restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Vali Şimşek “Gerçekten Divriği ilçemiz tam bir tarih ve kültür şehri. Birçok tarihi ve doğal güzelliği burada görebiliyoruz. Bu tarihi ve kültürel eserlerin başında da şuanda hemen önünde bulunduğumuz Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası geliyor. Memnuniyetle gördük ki buradaki restorasyon çalışmaları son aşamaya gelmiş. Cami içerisindeki çalışmalar neredeyse bitmiş durumda. Sadece Darüşşifası içerisindeki çalışmalar davam ediyor. Bir de çevre düzenlemeleri çalışmaları bundan sonra gerçekleştirilecek. Bizde buradaki son durum hakkında yetkililerden bilgi aldık ve inşallah bu Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasını önümüzdeki nisan veya mayıs ayında ziyaretçilerimize açmış olacağız. Amacımız bölgenin turizm potansiyelini bu tür restorasyonlarla bu tür çalışmalar ve girişimlerle daha da canlandırmak. Alternatif turizm anlamında bölgemizin turizm pastasından daha büyük pay almasını sağlamak. Ben bu çalışmayı usta bir incelikle yürüten hem firmamıza hem de diğer yetkililere teşekkür ediyor, tebrik ediyorum, şimdiden hayırlı olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı