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İki aile birbirine girdi: 3 yaralı

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Elazığ’da bir akaryakıt istasyonunda karşılaşan boşanma aşamasındaki çiftin aileleri birbirine girdi. 3 kişinin yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, polis ekipleri tarafları ayırmak için havaya ateş etti.
İki aile birbirine girdi: 3 yaralı mask
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Olay, gece saatlerinde merkez Çaydaçıra Kavşağı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çiftin aileleri akaryakıt istasyonu önünde karşılaştı. Yaşanan tartışmada aileler, dakikalar geçmeden kavgaya tutuştu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmak için büyük çaba sarf etti. Taraflar ayrılmayınca polis havaya ateş etti. Olayda, 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, elazığ kavga, son dakika

01 Ara 2023 - 15:19 Elaziğ- Bölge

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