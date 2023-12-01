- Bölge

Hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti

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Elazığ’da iş makinesi yardımı ile ağır hasarlı bir bina yıkılırken, bitişikte bulunan sağlam binada zarar gördü. Sağlam binanın duvarları yıkılırken, operatör hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.
Hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti mask
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kültür Mahallesi’nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı. Yapılan çalışmalar sırasında iş makinesi bitişiğindeki sağlam binanın oturma odalarının duvarını da yıktı. İş makinesi sağlam binada bulunan evin duvarını yıkarken, hiçbir şey olmamış gibi hasarlı binanın yıkımına devam etmesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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01 Ara 2023 - 15:08 Elaziğ- Bölge

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