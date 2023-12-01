İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında toplantı yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye'nin nitelikli insan gücü ihtiyacı düşünüldüğünde, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik geliştirilecek stratejiler ve politikaların büyük önem taşıdığını belirtti.

“MESLEKİ EĞİTİMİNİN PAYI OLDUKÇA BÜYÜKTÜR”

Behçet Bakır mesleki eğitimin önemine değinerek, "Bunda da mesleki eğitiminin payı oldukça büyüktür. Gençlerin mesleki teknik eğitime yönlendirilmesi gerekir. Böylelikle yetiştirilecek nitelikli iş gücünün ekonomiye kazandırılması sağlanmış olur. Nitelikli mesleki teknik eğitim alınarak sanayi, bilişim ve hizmet sektörlerinde istihdam sağlanmış olur" şeklinde konuştu.