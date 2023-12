Malatya'da üç kez ağır hasar raporu verilen bina neden güçlendirilmek isteniyor?

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Zincir Kıran Sokak’ta bulunan Bilgen Park Konutlarında oturan site sakinleri evlerinin ağır hasardan orta hasarlıya çevrilmesine tepki gösterdiler. 4 bloklu konutların 3 kez ağır hasarlı raporu verildiği halde, müteahhittin zoruyla orta hasarlıya çevrildiğini ileri süren Bilgen Park Konut sakinleri, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanını örnek göstererek, yetkilileri göreve davet ettiler.

Toplam 172 daireden oluşan Bilgen Park Konutlarının A bloğu mahkeme kararıyla orta hasarlıya çevrildiğini ve güçlendirilmeye karar verildiğini, D blok mahkeme kararıyla orta hasarlıya çevrildiğini ve güçlendirme yapılmasında çoğunluk sağlanamadığını dile getiren konut sakinleri, B ve C blok ağır hasarlı ve mahkeme kararıyla orta hasarlıya çevrilmeye çalışıldığını iddia ettiler.

“MÜTEAHHİDİN ADAMLARI BİZİM SİTEMİZDE OTURUYOR”

Konutlara 3 kez ağır hasar raporu verildiğini ileri süren Mustafa Eren adlı vatandaş, “Sitemize 3 kez ağır hasarlı raporu verildi. Hatta yıkım firmalarıyla ihalesi de yapıldı. Normal şartlarda 26 Ekim’de sitemiz dinamitle patlatılacaktı ancak yürütmeyi durdurma kararı almışlar. Bizim sitemizde kalan müteahhidin adamları bizim sitemizde oturuyor. Bu adamlar gidip siteyi mahkemeye verdiler ve ağır hasardan orta hasara çevirmeye çalışıyorlar. Halen mahkeme süreci devam ediyor. Bu yüzden yıkım da durduruldu. Binanın demirleri bükülmüş, kolonları patlamış, kirişleri patlamış, taşıyıcıların hepsi zarar görmüş. Bu bina orta hasarlıya çevrilip güçlendirme yapılmasa bile burada oturmak istemiyoruz. Sonumuz Hakimbey Apartmanı gibi olmasını istemiyoruz. Hakimbey Apartmanı Elazığ depreminde ağır hasar aldı. Sonra mahkeme yoluyla orta hasarlıya çevirip, güçlendirdiler. Ancak ilk depremin 18. saniyesinde bina yıkıldı ve 78 kişi öldü. Malatya’da artçı depremler hala devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“KATÜ’DEN VE ODTÜ’DEN HOCALAR GETİRDİK”

Üç ağır hasar aldığı iddia edilen konutların orta hasarlıya çevrilmesini istemeyen Eren, “4 bloklu sitemizin 2 bloğu ağır hasarlı ve bu bloklarda 88 daire var, kalan 2 bloğu da orta hasarlı. Bu 88 dairenin 75’i binanın kesinlikle yıkılmasını istiyor. Bu olaylardan önce karar defterine güçlendirme istemiyoruz, yıkılmasını istiyoruz diye bir karar da aldık. Müteahhit M. B. kendisini kurtarmak için zarar görmesin diye, devlet ihalelerinde hak sahibi olmak için sitenin orta hasara çevrilmesini istiyor. Eğer ağır hasar alırsa devlet ihalelerine katılamayacak. Bu yüzden müteahhit M. B. ısrarla diyor ki benim evlerim orta hasarlı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2 kere ağır hasarlı raporu verdi. Biz site sakinleri olarak bir de KATÜ’den ve ODTÜ’den hocalar getirdik, onlarda baktılar ve ağır hasar raporu vererek oturulamayacağını söylediler. 3 ağır hasar raporuna rağmen ısrarla orta hasarlıya çevirmek istiyorlar” şeklinde konuştu.

“BİNALARIMIZ HENÜZ 5 YILINI DOLDURMADI”

D blok sakinlerinden Mehmet Sülü ise, “Ben D blok sakiniyim. Binamızı ağır hasardan orta hasara çevirdiler. Biz tekrar ağır hasara dönüşebilmesi için uğraşıyoruz, mahkeme süreci devam ediyor. Binalarımız henüz 5 yılını doldurmadı ve müteahhit garantisi bitmedi. Evler ağır hasar alınca müteahhit sorumlu oluyor. Ayrıca ciddi işçilik hataları var. Bu sebeplerden dolayı müteahhit bir yerde iş almak isterse yaptığı evler ağır hasarlı olduğu için iş alamayacak. Evimiz ağır hasarlı olduğu için 9 aydır konteynerde kalıyoruz. Eğer evimiz orta hasarda kalırsa ve güçlendirilirse biz hak sahipliğinde faydalanamıyoruz. Bu evinde ağır hasarlı olduğunu bildiğimiz için gelip girmeye korkuyoruz. Çünkü 3 kere ağır hasar raporu verildi. Yani ortada kalacağız, hiçbir haktan faydalanamayacağız” açıklamalarında bulundu.

“ORTA HASARLIYA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Bu binalarda oturmak istemediklerini belirten Ali Günel isimli vatandaş da, “Ekim ayının 26’sında B ve C bloklar yıkılacaktı. Bu iki bloğa iki defa Çevre ve Şehircilikten gelen ekipler ağır hasar raporu verildi. İtiraz ettiler tekrar inceleme yapıldı ve yine ağır hasar raporu verildi. Şimdi de müteahhit, bina sakinlerinden bazı arkadaşları ayarlayarak, bu arkadaşlar yürütmeyi durdurma kararı almışlar. Kendi menfaatleri için yıkımı durdurdular. Depremlerden sonra biz site sakinleri olarak kesinlikle burada oturmak istemiyoruz. Komşularımızın yüzde 80’ini oturmak istemiyor. Burası tarım arazisi, normalde 5 katlı yapılar olması gerekirken 12 kata kadar çıkılmış. Bina temellerini gelişi güzel yapmışlar. Kolonların çoğu kırık ve halen de orta hasarlıya çevirmeye çalışıyorlar. O yüzden biz kesinlikle bu binalarda oturmak istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“EKİPLER 4 BLOĞA AĞIR HASAR RAPORU VERDİLER”

Bu binalara kanunen bir önlem alınması gerektiğini belirten C blok sakinlerinden Turan Şahin, “Ben C blokta oturuyorum. İkinci depremde binamız çok ağır hasar aldı. Bizim en büyük sıkıntımız kolonların çoğu patlak. Hasar tespite gelen ekipler 4 bloğa ağır hasar raporu verdiler. Depremin vurduğu bölgelerde çok kayıplar oldu. Beton kütlesi çok ağır olduğu için önlem alınması lazım. Yarın büyük bir felaket daha olsa Allah korusun insanları kurtarmak çok zaman alacak. Biz binalarda oturmamamızın sebebi eğer bu binalarda oturursak, biz de ölürüz, kiracı alırsak onlar ölür. Binalarımızın kolonların kırıklar olduğu için bu binalarda oturulma şansı yok. Burası 3-4 katlı binalar olsaydı belki güçlendirme yapılabilirdi ama bu binalar yüksek katlı ağır binalar. Eski düzeni korumaya çalışıyorlar ama korumaya devam edersek tekrar ölürüz. Buraya kanunen bir önlem alınması lazım” diye konuştu.

“KİRAYA VERİLSİN YA DA SATILSIN MANTIĞI DA ÇOK YANLIŞ”

Can güvenliği açısında bu binalarda oturmak istemeyen D blok sakinlerinden Fahri Doğdu ise, “Ben D blokta oturuyorum. Depremlerde can kaybı çıkarmayan her bina o süreçte görevini yaptı. Bizler evlerimizin düşmanı değiliz, belki biz bu evleri bir daha alamayız ama öncelikle bizim can güvenliğimiz açısından evlerimizin ağır hasarlı kalmasını istiyoruz. Evlerimizi orta hasara çevirenler sanırım insan hayatını ikinci planda görüyorlar. Oturduğumuz binanın kolonlarının, deprem perdelerinin, demirlerin kirişlerinin hemen hemen birçoğunda hasar var. Bundan sonraki süreci adli yollara bildirip, hakkımızı arayacağız. Güçlendirilip kiraya verilsin ya da satılsın mantığı da çok yanlış. Bu yüzden bizler evlerimizin orta çevrilip güçlendirilmesini istemiyoruz. Hem hak sahipliği hem de TOKİ başvuruları yapamayacağız. Birkaç kişinin itiraz ederek ağır hasarlı evleri orta hasarlıya dönüştürmek istediklerini bilmiyoruz ama biz o evlere girmeyi düşünmüyoruz. Evlerimizin yıkılıp TOKİ’den hak sahibi olmayı istiyoruz” ifadelerine yer verdi.