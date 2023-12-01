“Yaşadığımız Stresli Günlerden Uzaklaşıyoruz”

Yeşilyurt İlçesinde 7’den 70’e tüm vatandaşları depremin getirdiği olumsuz psikolojiden uzaklaştırmak hedefiyle sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde açılan el sanatları kurslarına katılan kadın kursiyerler, bu sayede hem depremin etkisinden uzaklaşıyor, hem de el becerilerini geliştirme imkânı buluyor.

EL BECERİLERİ DE GELİŞİYOR

Kadınları depremin olumsuz psikolojisinden uzaklaştırmak amacıyla açılan El Sanatları kursu açıldığı günden beri yoğun ilgi görüyor. Kurslara katılan depremzede kadınlar, yaptıkları el işi ürünlerle depremin etkisinden uzaklaşmaya çalışırken, el becerilerini de geliştirme imkânı buluyor.

Alanında deneyimli usta öğreticilerin gözetiminde farklı bir meslek dalında yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olan depremzede kadınlar zamanlarını faydalı geçirirken yaptıkları oyuncak bebekleri, örgü hırkaları, lifleri ve çocuk yeleği başta olmak üzere ele emeği göz nuru eserlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

“ZOR GÜNLERDEN GEÇTİK BURASI BİZE TERAPİ GİBİ OLDU”

Kursta el işlerinden amigurumi bebeklere, örgülerden tığ işlerine kadar birbirinden farklı alanlarda güzel çalışmalar yaptıklarını söyleyen kursiyerler, “ Depremden sonra hepimiz zor günlerden geçtik, burası bize terapi gibi oldu. Sosyalleşiyoruz, yeni arkadaşlar edindik, çok güzel ortamımız var, el işleri yapıyoruz, el emeklerimiz üzerine sohbet ediyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz, farklı ürünler çıkartıyoruz. Buraya katıldığımız için gerçekten çok mutluyuz, zamanımızı faydalı geçiriyoruz. Mehmet Çınar Başkanımıza, Kent Konseyimize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz“ diye konuştular.

El Sanatları kursuna gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Usta Öğretici Fatime Emre ise, “Kursiyerlerimiz buraya sadece örgü örmek için değil sosyalleşmek için geliyorlar, yaşadıkları stresli günlerden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Çok yönlü bir kurs ortamı oluşturduk, el sanatlarına dair her şey burada mevcuttur. Örgü çantaları, amigurumi bebekler, çocuk oyuncakları ve hırka yapıyoruz. Ayrıca atık gazete kâğıtlarından aksesuarlar yaparak sıfır atık projelerine de katkı sunuyoruz. Kursumuz bir nevi terapi görevi görüyor. Kendi aramızda çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Bütün hanımları bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN