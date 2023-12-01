- Siyaset

Ersoy Eren  aday adayı oldu

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Yerel seçimler yaklaşırken siyasi partilerin aday adayları da belirlenmeye, başvurularını yapmaya başladılar. Arguvan için ise Cumhuriyet Halk Partisinden Ersoy Eren aday adaylığını açıkladı. Ersoy Eren yaptığı aday adaylığı başvurusunu, “Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Arguvan Belediye Başkanlığına aday adayı olarak başvurumu yaptım” diyerek açıkladı.
Ersoy Eren  aday adayı oldu mask
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Ersoy Eren, “Yaklaşık 15 yıldır ailemle birlikte yaz-kış daimi olarak yaşadığım, sorunlarını yakından takip ettiğim ve bildiğim Arguvan’da yaşayan insanlarımızın hak ettiği hizmeti alıp layık olduğu yaşam düzeyine kavuşabilmesi için elimi taşın altına koymam gerektiğine inanarak Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) Arguvan Belediye Başkanlığına aday adayı olarak başvurumu yaptım” dedi.

“ADAY ADAYI OLMAMDA ETKİN OLMUŞTUR”

Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan aday adayı Ersoy Eren, “Kıymetli Arguvanlılar! Aday belirleme sürecinde partililerin ve halkın beklediği yöntemlerle aday belirlenmesi yönünde bu dönem il ve ilçe örgütlerinin de olumlu görüşleri olduğunu biliyor, Sayın Genel Başkan Özgür Özel’inde yaptığı açıklamalarında bu görüşleri desteklemesi aday adayı olmamda etkin olmuştur. Aday adaylığı sürecinde ve aday belirlendikten sonra parti disiplini hiyerarşisi içinde olmaya özen gösterip partimizin yapacağı çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğim. Destekleriniz en önemli dayanağım olacaktır. Hepinize saygılarımı sunuyorum” açıklamalarında bulunarak resmen aday adaylığının gerçekleştiğini bildirdi.

 

Kaynak: BÜLTEN

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01 Ara 2023 - 14:00 Malatya- Siyaset

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