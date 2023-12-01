“Çiği 300, pişmişi 400 TL”

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte sokak lezzetlerinden olan kestane satışları da başladı.

Şu sıralar birçok şey gibi kestane fiyatları da cep yaksa da esnaflar havanın soğuması ile bilrikte fiyatların düşüş eğilimine gireceklerini kaydettiler. Kestane fiyatları hakkında BUSABAH’a konuşan esnaflar şu sıralar işlerinin durgun olduğunu belirttiler.

Fiyatının yüksek olmasından dolayı vatandaşların kestane almaya yanaşmadığını ifade eden esnaflar işlerinin durgun olduğunu söylediler.

“FİYATLARDAN DOLAYI PEK FAZLA SATIŞ YOK”

Kestane fiyatları hakkında bilgi veren esnaf Hamza Türkmen,

“Pişmiş kestane 400 TL, çiğ kestane ise 300 TL ama şu an yeni çıktığı için fiyatlar bu şekilde yüksek. Havanın soğuması ile birlikte ürün bollaşınca fiyatı düşer. Şu sıralar fiyatlardan dolayı pek fazla satış yok. Alan da genelde kilo ile almak yerine bütçesi ne kadar yetiyorsa o kadar alıyor. Şu an çiğ kestaneden ziyade genelde pişmiş kestane satılıyor”

şeklinde konuştu.

“DÜŞÜŞ GÖSTERECEKTİR”

Geçen yıla oranla bu yıl kestane fiyatlarının yüksek olduğunu kaydeden Onur Şenes isimli esnaf ise,

“Bu yıl kestane fiyatları geçen yıla oranla daha pahalı. Geçen yıl kilosu 60-70 lira iken bu yıl 100 lira. Tabi bu boyutuna göre de değişkenlik gösteriyor. Şu an sezonun ilk ürünleri olduğu için fiyatlar biraz yüksek ama zaman ilerledikçe fiyatlarda düşüş gösterecektir”

ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞ ALMAYA ÇEKİNİYOR

Yeni çıkmasından dolayı kestane satışlarının az olduğunu dile getiren İbrahim Konar isimli esnaf,

“Henüz çok fazla bir satışımız yok. Ürünler daha yeni geldiğinden fiyatları da biraz pahalı olunca vatandaş almaya çekiniyor alanda 20-30 liralık, tadımlık alıyor. Henüz kilo ile alan yok. Eskiden evler sobalı olduğu için kestane satışları da çok oluyordu şimdi çoğu ev doğal gazlı. Tavada da pişiriliyor ama sobanın verdiği tat bir başka”

diye konuştu.