Malatya'da öğrencilere robotik kodlama eğitimi verilecek

Öğrencilerin teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan "Yaratıcı Geleceğin İzinde" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler protokol imzaladı.
KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ MALATYA BİLİM VE SANAT MERKEZİ YÜRÜTECEK
Proje kapsamında robotik kodlama, yapay zekâ, donanım ve yazılım alanlarında öğrencilere 10 gün 80 saat eğitim verilecek, projenin koordinatörlüğünü ise Malatya Bilim ve Sanat Merkezi yürütecek.
İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "Eğitim dünyası hızla değişmekte ve teknolojinin rolü giderek artmaktadır. Bu değişim, öğrencilerimizi geleceğin teknoloji odaklı dünyasına hazırlama sorumluluğumuzu daha da önemli hale getirmektedir. Önemli gördüğümüz bu teknolojik yenileşme konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Gerçekleştirmeyi planladığımız robotik kodlama ve yapay zekâ eğitim projemizle geleceğin teknolojik gelişmelerine ayak uyduracak nitelikli bireyler yetiştirmeyi, öğrencilerimizin teknik becerilerini artırmayı ve düşünme kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle öğretmenlerimizin donanım ve beceri kabiliyetlerini artırmak, onların yetiştirdiği öğrencilerin yapacakları tüm çalışmalara ve projelere yansıyacaktır” açıklamalarında bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.