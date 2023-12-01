Malatya’da merkez üssü karmaşası! Önal, Görür, İçelli, Öğüt yorumladı

AFAD meydana gelen depremin 4.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde, Akçadağ ilçesinde meydana geldiğini açıklarken; Kandilli Rasathanesi 5 kilometre derinliğinde, Darende ilçesinde meydana geldiğini bildirdi.

ARTÇI MI YOKSA ÖNCÜ MÜ?

Prof. Dr. Mehmet Önal meydana gelen depremlerle ilgili “Malatya Ovacık Fayı ile ilgisi yoktur” açıklamalarında bulunarak yerel bir fay üzerinde olduğunu ifade etti. Bir takipçinin sorduğu “Öncü mü artçı mı sizce hocam?” sorusuna Prof. Dr. Mehmet Önal, “Bu deprem yeni bir fay üzerinde olduğu için biraz bekleyip artçılarına bakacağız” şeklinde cevap verdi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yapmış olduğu açıklamaların birbirini tutmaması kafa karışıklığına yol açarken uzmanlardan da çeşitli yorumlar geldi.

“HAREKETE GEÇMİŞ OLAN BİR FAY OLMALI”

Prof. Dr. Naci Görür ise bu fayın 6 Şubat depremleri sonrasında enerji birikerek harekete geçen bir fay olduğunu bildirdi, Naci Görür “Darende Şuğul (Malatya’da) 4,8 deprem oldu. Bu deprem Doğu Anadolu Fayı veya Malatya Fayı üzerinde değil. Yüzey kırığı belli değil. Muhtemelen Darende-Şuğul arasında kuzey batı-güney doğu yönünde Malatya Fayına doğru uzanan bir fay üzerinde. 6 Şubat depremleri sonucu yüklenip harekete geçmiş olan bir fay olmalı. Geçmiş olsun” açıklamalarında bulundu.

“AKÇADAĞ FAYI İLE ALAKASI YOKTUR”

Meydana gelen depremin Akçadağ fayı ile alakasının olmadığını belirten Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, “Akçadağ M=4,8 Malatya Fayı Akçadağ segmentinde olmadı. Bu deprem 29 Ekim'de paylaştığım lokasyonun 5 km güneyinde olmuştur. Akcadağ fayı ile alakası yoktur” dedi.

“KISA BİR FAY PARÇASI ÜZERİNDE OLDU”

Bir diğer açıklama ise Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt’ten geldi. Öğüt, “Malatya akçadağ sınırları içerisinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Jeolojik kesitlere baktığımız zaman bölgedeki kısa bir fay parçası üzerinde oldu. Depremin malatya-ovacık fay zonu ile ilişiği yoktur, endişelenmeyiniz” ifadelerine yer verdi.