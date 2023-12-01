30 liradan başlıyor 160 liraya kadar çıkıyor Fiyatlar kalitesine göre değişiyor

Malatya’da kayısının ticaret merkezi olan Şire Pazarı’nda esnaflar şimdilerde satışların durgunluğundan şikayetçi. Kayısı piyasasında bir durgunluk olduğunu ifade eden esnaflar kayısı fiyatları hakkında BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundular.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte kayısı satışlarında bir düşüş olduğuna vurgu yapan esnaflar, ellerinde daha geçen sezonun ürünleri olduğunu kaydettiler.

“ŞU AN PİYASA DURGUN”

Şire pazarında esnaflık yapan Mehmet Ali Karalan, kayısı fiyatları hakkında bilgi vererek,

“Fiyatlar kayısının kalitesine göre değişkenlik gösteriyor. En kötü kayısı 30-35 lira arasında seyrederken en iyi kayısılar ise 140 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Şu sıralar satışlarda bir azalma var, tabi depremden sonra da bir düşüş oldu, çoğu kişi şehri terk etti. Yeni hasat zamanı satışlarda bir artış vardı ama şu an piyasa durgun”

şeklinde konuştu.

“GENELLİKLE ISKARTA VE GÜNKURUSU TERCİH EDİLİYOR”

Kış aylarının gelmesi ile birlikte günkurusu kayısıya talebin arttığını dile getiren Emre Çağlar isimli esnaf ise,

“Havaların soğuması ile birlikte özellikle günkurusu kayısıya talep arttı. Şimdilerde sarı kayısı alan pek yok. Genellikle kesmelik, ıskarta ve günkurusu tercih ediliyor. Fiyatlar kayısının türüne göre değişiklik gösteriyorlar. İyi kayısılar 160 TL civarında”

ifadelerine yer verdi.

“NEREDEYSE HİÇ SATIŞ YAPAMADIK”

Deprem sonrası neredeyse hiç satış yapamadığını belirten Ahmet Sümer isimli esnaf,

“Deprem en çok esnafları vurdu. Özellikle deprem sonrası neredeyse hiç satış yapamadık diye bilirim. Geçen yıllarda çoğu kişi akrabalarını ziyaret etmek için Malatya’ya gelir giderken de kayısı götürürlerdi ama bu yıl herkes başka şehirlerdeki akrabalarının yanına gittiği için bu yıl satış yamadık”

diye konuştu.

“PİYASALAR DA PEK HAREKETLİ DEĞİL”

Elinde geçen seneden kalma kayısının olduğunu söyleyen Yusuf Terzi isimli esnaf ise,

“Kayısı fiyatları bu yıl pahalı. Daha geçen senenin kayısıları var elimizde onu satamadığımız için bu yıl kayısı almadık. Geçen seneden kalma günkurusu kayısının kilosu 50 TL, bu yıl biz kayısı almadık ama çoğu yerde fiyatlar kalitesine göre 140 ile 160 TL civarında. Zaten piyasalar da pek hareketli değil şu an. Kayısı alan çok az. Alanda genelde kalitesi biraz daha düşük kayısılara yöneliyor”

açıklamasında bulundu.