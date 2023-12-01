Babacan’dan Özhaseki’ye imar şikâyeti “Belediyeler sorumluluk almak istemiyor”

Malatya’nın gündeminde yer alan konuları değerlendiren AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, yerinde dönüşüm konusunda dikkat çeken cümleler kullandı. Belediyelerin imar konusunda sorumluluk almak istemediklerini belirten ve bu konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yle konuştuğunu ifade eden Babacan,

“Belediyelerimizden imar konusunda her türlü kolaylaştırıcılığı sağlamasını istiyoruz. Özhaseki Bakanımız da hemen belediyelerle irtibata geçti. Hatta Bakanımız Malatya’ya gelecek, belediyelerle ve ilgili STK’larla bir toplantı yapacak. Bizim bu şikâyetimizin doğrudan doğruya Malatya’da çözülmesini sağlıyoruz”

dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya gündemini BUSABAH Medya’ya değerlendirdi. Mücbir Sebebin uzatılmasından çarşı merkez inşasına, belediyelerden ruhsat alamama sorunundan yerinde dönüşüme kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullanan Babacan, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Malatya’dayken hem Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan hem TOBB Girişimciler Grubundan hem farklı sektör temsilcileriyle görüştüklerini hatırlatan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, iş dünyasının mücbir sebebin uzatılmasını talep ettiklerini anımsattı.

Görüşmeleri sonucunda mücbir sebebin uzatıldığına dikkat çeken Babacan,

“Malatya’dan mücbir sebebin uzatılması yönündeki talebi aldıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya ile görüştüm. Mücbir sebebin uzatılmasının Malatya için bir gereksinim olduğunu dile getirdim. Kendisi de şehirlerin bir an önce normalleşmesini istediklerini söylemişti. Hatay, Maraş, Adıyaman, Malatya için gelen veriler, gelen ekonomik göstergeleri bakacaklarını ve şehirler hala ciddi manada toparlayamadıkları verilerde de görülürse mücbir sebebi uzatacaklarını belirtmişti. Mücbir sebep uzatıldı”

şeklinde konuştu.

“BAKAN YARDIMCIMIZ VEDAD GÜRGEN’LE GÖRÜŞTÜM”

Malatya’daki çalışmalar hakkında bilgiler de veren Babacan,

“Malatya merkezin proje planı var. . Akpınar, Niyazi Mısri bölgesi de dahil olmak üzere, çevreyolunun dönüş taraflarını kapsayan 236 dönümlük alanı Emlak Konut yapmaya başladı. Burada proje alanı dahilinde toplamda 5 bin 752 iş yeri, 673 konut olmak üzere toplamda 6 bin 425 bağımsız birimi devlet Emlak Konut aracılığıyla yapacak. Bakırcılar ve Kuyumcular çarşısında bu pilot olarak başladı. Ardında etap etap yapılmaya devam edecek. Bakırcılar Çarşısından başlayıp, Valiliğe doğru aşama aşama gelecek. Ben Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Vedad Gürgen’le görüştüm. Ona da ‘Biz Malatyalılar olarak 5 Şubat tarihinden önce çarşı merkezinden çok dar, araç giremiyor, insan çıkamıyor, keşmekeş bir trafikten şikayetçiydik. Dolayısıyla biz yeni bir mimari plan hazırlıyoruz. Bu planda araçların giriş çıkış yapabilecekleri, yayaların rahatça gezebilecekleri, biraz daha ferahlatılmış bir çarşı merkezi istiyoruz’ dedim. Hakikaten ben çarşı merkezinin planını ben gördüm ve çok güzel bir şehir olacak. Vedad Bey de bana ‘Sayın Vekilim etap etap yapacağımız için şu anda geç kalınmış bir durum yok. Burada hiç kimsenin hak kaybı yaşamadan ki bu kırmızıçizgimiz, kimseye hak kaybı yaşatmayacağız, fakat mümkün olduğu kadar mimari tasarım bakımından en ferah bir çarşı merkezini biz nasıl yapabiliriz’ dedi. Bununla ilgili birkaç tane daha alternatif mimari proje mimar tarafından çizilecek. Ama an itibariyle çarşı merkezin inşaatı başladı”

ifadelerini kullandı.

“ŞEHİR MERKEZİ 200 YIL ÖNCE YANLIŞ YERE YAPILMIŞ”

Çarşı merkezindeki inşaat çalışmasındaki gecikmeyi de açıklayan Babacan,

“İnşaatın epeyce gecikmesinin 2 sebebi var. En büyük sebep Belediyemizin tahmininden daha büyük bir yeraltı su sorunu çıktı. Bu durum belediyenin öngördüğünün dışında geliştiği için bu bizi bayağı bir yavaşlattı. Bu suyu da büyük oranda drenaj çalışmasıyla Çarmuzu tarafından tarımsal sulamaya sevk ediyoruz. Aslında Malatya’nın şehir merkezi 200 yıl önce yanlış yere yapılmış. Orası zemin olarak çok iyi bir zemin değil. Bir yandan şehir yıkılmış, insanların psikolojisi altüst olmuş, bir yandan da şehir merkezini daha güvenli bir yere taşıyacağız diyemedik, çünkü Malatyalılar ‘200 yıldır şehir merkezinin hafızası var, anılarımız var, hatırlarımız var, kültürümüz burada gelişti’ demek suretiyle yeni şehir merkezini aynı yere yapılması kararı çıktı. Bu devlete biraz daha maliyetli olacak, çünkü buralar ciddi bir fore kazık sistemiyle yapılacak. Ayrıca merkez çarşı kat sayısı zemin+1 veya zemin+2’yi geçmeyecek. Yine meydana gelebilecek deprem riskine karşı önlemler alınacak. 250 dönümlük bir alanın inşaatının çok kısa bir zaman içerisinde biteceğini söyleyemiyorum. İşin doğrusu bu biraz da bütçeyle ilgili. Bütçe konusunda elimiz kuvvetli olsa yapılar hemen biter derim ama yine de çok uzatılmadan yapılacak. Ben geçen hafta Emlak Konut Genel Müdürüyle de konuştum. O ‘Biz başladıktan sonra buralardaki inşaatın yükseldiğini göreceksiniz’ dedi. Daha önceki tecrübeler de bunu gösteriyor. Devletimiz elini attıktan, inşat çalışmaları başladıktan sonra burası mümkün olduğu en kısa zamanda ayağa kalkacak”

ifadelerine yer verdi.

“HENÜZ BU MODEL OLUŞMADI”

Yerinde dönüşümle ilgili de bilgiler veren Babacan, şunları kaydetti:

“Yerinde dönüşümde durum şu: Malatya’da toplamda 33 bin 95 başvuru sayısı var. Yerinde dönüşümde yüzde 100 çoğunluk sağlanması durumu var. Yüzde 100 çoğunluğu sağlamış olan 2 bin 666 bina var. Yani yüzde 100 oranını sağlayanlar, bilgilendirme mesajıyla birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapacaklar, sonrasında da 750+750 hibe ve krediden, iş yerleri için 400+400 hibe ve kredi sözleşmesi imzalayacaklar, sonrasında da proje, yapı denetim, ruhsat işlemleri yapılacak. Ayrıca bağımsız birim yani her bir konut başına devlet 40 bin TL hibe veriyor. Ruhsat işlemleri tamamlandıktan hemen sonra inşaatlar başlayacak. Türkiye genelinde yerinde dönüşüm yavaş işliyor. Belki 2 aydır Özhaseki Bakanla görüşüyorum. Yerinde dönüşümü hızlı işletmemiz lazımken maalesef, Hatay, Maraş, Adıyaman’da da öyle, yerinde dönüşümü genel olarak bizim istediğimiz hızda değil. Ben model olarak da yerinde dönüşüme bazı eleştirilerim vardı. Çünkü bunun teknik ve hukuki şartnamesinin detaylarını tam manasıyla belki bir model olarak, Bakanlık öncülük ederek, vatandaş bu modele bakarak yapması gerekiyor. Henüz bu model oluşmadı. Asıl sorun bu. Bu model oluşsa ardından vatandaş buna bakacak ve yerinde dönüşüm hızlı bir şekilde ilerleyecek. Rakamlara bakacak olursak 2 bin 666 binanın yüzde 100 oranını sağlayıp ruhsat işlemlerini başlatması bile beni sevindirdi. Ben daha az bir rakam bekliyordum. Bakanım da model oluştuktan sonra sürecin hızlanacağını söyledi. Dolayısıyla yerinde dönüşümle alakalı geldiğimiz nokta rakamlar itibariyle bu. Daha hızlanması gerekiyor mu, kesinlikle daha da hızlanması gerekiyor.”

“BİZE BU YÖNDE TALEPLER GELİYOR”

İmar konusundaki sıkıntıya da değinen Babacan,

“İmar meselesiyle ilgili de burada bir husus var. Doğrusu belediyeler imarda sorumluluk almak istemiyor. Yarın, öbür gün imarla ilgili başım belaya girer mi kaygıları ayrı ama sonuçta belediyelerimizden imar konusunda her türlü kolaylaştırıcılığı sağlamasını istiyoruz. En sonunda baktık ki olmuyor, Özhaseki Bakanımıza, ‘Belediyelerle hala imar konusunda sıkıntı yaşıyoruz, imar vermiyorlar, imar ruhsatları çıkmıyor. Devletten bir şey beklemeden kendi binasını yapacak birçok insan var, bize bu yönde talepler geliyor. Bu insanların önünü açalım ki şehir barınma ve iş yeri noktasında bir an önce kendisini toparlasın’ dedim. İmar sorunu çözülsün biz inşaata kendimiz başlayıp, kendimiz bitireceğiz diyen pasaj sahipleri var. Özhaseki Bakanımız da hemen belediyelerle irtibata geçti. Hatta Bakanımız Malatya’ya gelecek, belediyelerle ve ilgili STK’larla bir toplantı yapacak. Bizim bu şikâyetimizin doğrudan doğruya Malatya’da çözülmesini sağlıyoruz. Dolayısıyla imar konusu da benim rahatsız olduğum mesele. İmar meselesini artık çözmemiz gerekiyor. Bakanlığımız artık belediyeleri sıkıştırıyor”

şeklinde konuştu.