- Sağlık

1 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 1 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
1 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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1 Aralık 2023 tarihinde Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

GÖKYÜZÜ ECZANESİ - MERKEZ

AKPINAR ASLANTEPE CADDESİ, NO:96/D, SANCAKTAR ÇOCUK PARKI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

UMUT ECZANESİ – MERKEZ

MÜCELLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, CENGİZ TOPEL CADDESİ, CUMARTESİ SEMT PAZARI GİRİŞ

24 SAAT AÇIK

CEMSULTAN ECZANESİ - MERKEZ

İSTASYON CİVARI, KÖMÜR TEVZİ YOLU, TEKTUT KEBAP İLERİSİ

24 SAAT AÇIK

SAĞLAM ECZANESİ - MERKEZ

HASANBEY CADDESİ, EKONOMİK PAZAR İLERİSİ, ADAFI 2 NOLU A.S.M.KARŞISI

24 SAAT AÇIK

 
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01 Ara 2023 - 10:21 Malatya- Sağlık

Muhabir  Salim Öz

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