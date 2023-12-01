1 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

1 Aralık 2023 tarihinde Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
GÖKYÜZÜ ECZANESİ - MERKEZ
AKPINAR ASLANTEPE CADDESİ, NO:96/D, SANCAKTAR ÇOCUK PARKI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
UMUT ECZANESİ – MERKEZ
MÜCELLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, CENGİZ TOPEL CADDESİ, CUMARTESİ SEMT PAZARI GİRİŞ
24 SAAT AÇIK
CEMSULTAN ECZANESİ - MERKEZ
İSTASYON CİVARI, KÖMÜR TEVZİ YOLU, TEKTUT KEBAP İLERİSİ
24 SAAT AÇIK
SAĞLAM ECZANESİ - MERKEZ
HASANBEY CADDESİ, EKONOMİK PAZAR İLERİSİ, ADAFI 2 NOLU A.S.M.KARŞISI
24 SAAT AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.