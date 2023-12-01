01 Ara 2023 - 10:21 - Sağlık

1 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 1 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 1 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler: