01 Ara 2023 - 10:18 - Gündem

Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.