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Malatya’da hava nasıl olacak?

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınladı. “Malatya’da havanın bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.
Malatya’da hava nasıl olacak? mask
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı az bulutlu 12 derece,

Akçadağ: Parçalı az bulutlu 12 derece,

Arapgir: Parçalı az bulutlu 10 derece,

Arguvan: Parçalı az bulutlu 9 derece,

Battalgazi: Parçalı az bulutlu 12 derece,

Darende: Parçalı az bulutlu 13 derece,

Doğanşehir: Parçalı az bulutlu 12 derece,

Doğanyol: Parçalı az bulutlu 15 derece,

Hekimhan: Parçalı az bulutlu 11 derece,

Kale: Parçalı az bulutlu 13 derece,

Kuluncak: Parçalı az bulutlu 12 derece,

Pütürge: Parçalı az bulutlu 12 derece,

Yazıhan: Parçalı az bulutlu 11 derece,

Yeşilyurt: Parçalı az bulutlu 12 derece”

 
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01 Ara 2023 - 10:18 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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