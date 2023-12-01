Malatyalılar hafta sonuna dikkat! 18 mahalle etkilenecek

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 05.00-11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar, Tecde, Zaviye, Çilesiz, Samanlı, Karakavak mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Bahri, Yağmurlu, Dedeköy, Yuvalı, Dedeyazı, Gölpınar, Suçatı, Karaterzi mahallelerine,
Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Yukarıörükçü mahallelerine,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Yarımcahan, Battalgazi, Hanımınçiftliği mahallelerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi’ne,
Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı, Karşıyaka, Yeni, Çığlık, Şatıroba, Çömlekoba, Gürobası, Kelhalil, Polatdere, Polat, Fındık, Çavuşlu, Yolkoru mahallelerine,
Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Çamlıdere, Yazıca, Körme mahallelerine,
Bugün 13.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Çevirme, Dutlu, Kepez mahallerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Düztarla, Soğukpınar, Bağlıca, Salkımlı, Mahmut, Dursun mahallelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Topraktepe, Günedoğru, Altıntop, Söğüt mahallelerine,
Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Karaçayır, Konaktepe, Bahçedamı, Göğebakan, Bıyıkboğazı, Başören mahallelerine, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.