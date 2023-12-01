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Malatyalılar hafta sonuna dikkat! 18 mahalle etkilenecek

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Malatyalılar hafta sonuna dikkat! 18 mahalle etkilenecek mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 05.00-11.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar, Tecde, Zaviye, Çilesiz, Samanlı, Karakavak mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ören, Bahri, Yağmurlu,  Dedeköy, Yuvalı, Dedeyazı, Gölpınar, Suçatı, Karaterzi mahallelerine,

Bugün 09.00-16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak, Yukarıörükçü mahallelerine,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Yarımcahan, Battalgazi, Hanımınçiftliği mahallelerine,

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi’ne,

Bugün 09.00-17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı, Karşıyaka, Yeni, Çığlık, Şatıroba, Çömlekoba, Gürobası, Kelhalil, Polatdere, Polat, Fındık, Çavuşlu, Yolkoru mahallelerine,

Bugün 10.00-17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Çamlıdere, Yazıca, Körme mahallelerine,

Bugün 13.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Çevirme, Dutlu, Kepez mahallerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Düztarla, Soğukpınar, Bağlıca, Salkımlı, Mahmut, Dursun mahallelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Topraktepe, Günedoğru, Altıntop, Söğüt mahallelerine,

Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Karaçayır, Konaktepe, Bahçedamı, Göğebakan, Bıyıkboğazı, Başören mahallelerine, elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi”

 

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01 Ara 2023 - 10:09 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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