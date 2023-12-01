Hekimhan’da peş peşe patlamalar

Hekimhan merkezde akşam saatlerinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde ise, yine aynı evin hemen altında bulunan araç sahibi aracını çalıştırır çalıştırmaz araç patladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangınlarda biri çocuk iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.