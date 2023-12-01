Hekimhan’da peş peşe patlamalar

Hekimhan merkezde akşam saatlerinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde ise, yine aynı evin hemen altında bulunan araç sahibi aracını çalıştırır çalıştırmaz araç patladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangınlarda biri çocuk iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.