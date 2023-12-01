01 Ara 2023 - 09:57- Asayiş G:

Hekimhan’da peş peşe patlamalar

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Dün akşam saatlerinde Hekimhan’da bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. Sabah saatlerinde ise, aynı evin hemen altında bulunan araç sürücüsü tarafından çalıştırır çalıştırmaz patladı.
Hekimhan’da peş peşe patlamalar mask
Hekimhan’da peş peşe patlamalar
Hekimhan’da peş peşe patlamalar
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Hekimhan merkezde akşam saatlerinde bir evde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde maddi hasar oluştu. Sabah saatlerinde ise, yine aynı evin hemen altında bulunan araç sahibi aracını çalıştırır çalıştırmaz araç patladı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangınlarda biri çocuk iki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

 
 
 
 
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01 Ara 2023 - 09:57 Malatya- Asayiş

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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