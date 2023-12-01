Malatya güne depremlerle başladı

Kandilli Rasathanesinin vermiş olduğu verilere göre gece saat 03.18 sularında merkez üstü Darende-Sugul olan ve yerin 5 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise bu depremin merkez üssü Akçadağ olarak verildi.
Sabah saat 06.18’de ise merkez üssü Yeşilyurt olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Uzmanlar ise bu depremlerin devam edebileceğini ve endişe duyulmaması gerektiğini belirtti.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.