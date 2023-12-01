Malatya güne depremlerle başladı

Kandilli Rasathanesinin vermiş olduğu verilere göre gece saat 03.18 sularında merkez üstü Darende-Sugul olan ve yerin 5 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise bu depremin merkez üssü Akçadağ olarak verildi.

Sabah saat 06.18’de ise merkez üssü Yeşilyurt olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Uzmanlar ise bu depremlerin devam edebileceğini ve endişe duyulmaması gerektiğini belirtti.