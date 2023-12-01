01 Ara 2023 - 07:32- Gündem G:

Malatya güne depremlerle başladı

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Malatya gece ve sabah saatlerinde meydana gelen depremlerle sarsıldı. Peki depremin büyüklüğü ve merkez üssü neresi? İşte ayrıntılar.
Malatya güne depremlerle başladı mask
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Kandilli Rasathanesinin vermiş olduğu verilere göre gece saat 03.18 sularında merkez üstü Darende-Sugul olan ve yerin 5 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ise bu depremin merkez üssü Akçadağ olarak verildi.

Sabah saat 06.18’de ise merkez üssü Yeşilyurt olan 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Uzmanlar ise bu depremlerin devam edebileceğini ve endişe duyulmaması gerektiğini belirtti.

 
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01 Ara 2023 - 07:32 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Kıroğlan

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