Malatya’da norm kadro fazlası öğretmen atama sonuçları

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, norm kadro fazlası öğretmenlerin birinci aşama ilçe içi isteğe bağlı (taslak) atama sonuçlarını açıkladı.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, norm kadro fazlası öğretmenlerin birinci aşama ilçe içi isteğe bağlı (taslak) atama sonuçlarını açıkladı.
Konuya ilişkin yapılan paylaşımda,
“İlçe emri ve norm fazlası öğretmenlerimizin ilçe içi isteğe bağlı 1. aşama taslak atama sonuçları açıklandı. Hayırlı olsun”
denildi.
Atama sonuçları malatya.meb.gov.tr’den öğrenilebiliyor.
NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMASI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesinin 3. fıkrasında, şu ifadeler geçiyor:
“Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.