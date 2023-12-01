En iyi kişiliğe sahip burçlar belli oldu

Yapılan bir anket, en iyi kişiliğe sahip burçları ortaya çıkardı. Peki, siz en iyi kişiliğe sahip burçlar arasında mısınız?

Yapılan bir anket, en iyi kişiliğe sahip burçları ortaya çıkardı. Peki, siz en iyi kişiliğe sahip burçlar arasında mısınız?

Bir astroloğun yaptığı anketin sonuçlarına göre en iyi kişiliğe sahip burçlar sıralamasında birinci sırada yay var. Yay birçok kişi tarafından tercih edilen burç olmuş.

Yay’ı takip eden burç ikizler… Aslında yanlış bir kanıyla çift karakterli olduğu iddia edilen ikizler, birçok kişinin en iyi kişiliğe sahip burç tercihi oldu.

En iyi kişiliğe sahip burçlarda üçüncü sırada aslan ve dördüncü sırada oğlak var. Aslanın iyi ve eğlenceli bir arkadaş olması, oğlağın ise kendi işinde, çalışkan ve azimli olması bu sıralamayı ortaya çıkaran etkenler arasında gösteriliyor.

Öte yandan beşinci sırada kova, altıncı sırada boğa, yedinci sırada koç, sekizinci sırada akrep, dokuzuncu sırada balık, onuncu sırada terazi, on birinci sırada yengeç ve on ikinci sırada başak var.

Özellikle başak burçlarının aşırı derecede titiz olmasının bu sıralamayı etkilediği ifade ediliyor.