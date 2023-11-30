İşte o çok konuşulan Ovacık Fayı’nın görüntüsü

Yer bilimcilerin sık sık ismini andığı ve özellikle Prof. Dr. Naci Görür’ün dikkat çektiği Malatya Ovacık Fayı’nın sismik bir kesiti paylaşıldı.

Yer bilimcilerin sık sık ismini andığı ve özellikle Prof. Dr. Naci Görür’ün dikkat çektiği Malatya Ovacık Fayı’nın sismik bir kesiti paylaşıldı. fayı İnönü Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Jeoloji Profesörü Mehmet Önal, bir fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

MALATYA MERKEZDEN AKÇADAĞ’A KADAR

“Bu sismik kesit Malatya Ovacık fayına aittir. Malatya merkezinden Akçadağ'a kadar olan bir uzaklığı içerir. Meslektaşlarım için gönderiyorum. En altta Eosen Oligosen, üstünde Alt Miyosen bununda üstünde Orta üst Miyosen En üste ise Pliyokuvaterner tortulları yer alır.”

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETİR Mİ?

Öte yandan elde edilen son veriler, Malatya-Ovacık Fayı’nın yıllık 1.2 mm kayma hızına sahip olduğunu, atılım mesafesinin ise 7 büyüklüğünde deprem üretecek seviyede olmadığı yönünde ölçümler yapıldığını ortaya kodu. Yani fayın uzunluğu temel alınarak depremin yaratacağı şiddetin hesaplanamayacağı önemle belirtiliyor. Malatya-Ovacık Fayı üzerinde yapılan araştırmalarda bu fayda geçmişte 7 büyüklüğündeki deprem izlerine rastlanılmadığı da verilen bilgiler arasında.