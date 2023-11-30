Başkan Zelyurt’tan AFAD ve Bakanlığa ziyaret

Doğanşehir İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 6 Şubat depremi ile büyük yıkım yaşayan Doğanşehir'de yapılacak olan köy evleri için ve hizmetler noktasında Ankara'da temaslarını sürdürüyor.

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ziyaretler kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Mekansal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınarı, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Arslan ve AFAD’ta ise Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Daire Başkanı Elif Bağ'ı ziyaret etti.

6 Şubat depremi ile büyük yıkım yaşayan Doğanşehir için mahallelerinde yapılacak köy evleri ve yer seçimi üzerinde istişarelerde bulunan Başkan Zelyurt,

“Doğanşehir'imizin mahallelerinde yer seçimi yapılan yerlerin en son değerlendirmesini, ilçemiz mahallelerinde köy evlerinin yapılacağı yerlerin en son halini ve mahallelerimizde konutların yapılacağı yer seçiminin en son halinin bilgisini alarak istişarelerde bulunduk. İnşAllah el birliği ile Doğanşehir'imizde tekrar evlerimizi inşa edeceğiz. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlıklarımıza, Malatya milletvekillerimize, İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemize, İlçe Başkanımız ve teşkilatına teşekkür ediyorum. Ayrıca depremin ilk gününden itibaren ekibi ile birlikte özveri ile çalışan Erdal beye, Banu Hanıma ve Elif Hanıma ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN