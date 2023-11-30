30 Kas 2023 - 20:28 - Yaşam

Adıyaman’ın il oluşunun 69. yılı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman’ın il oluşunun 69.yıl dönümünü kutladı. Adıyaman’ın il oluşunun 69.yıl dönümünü kutlayan Milletvekili Mustafa Alkayış, ortak payda olan ve aynı zamanda huzurun, barışın başkenti olarak bilinen Adıyaman’ın en kısa sürede yeniden kalkınması için herkese birtakım görevler düştüğünü belirtti.