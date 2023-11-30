TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tokat-Sivas karayolu İhsaniye köyü mevkiinde, Sivas istikametinden Tokat istikametine giden C.A. (35) idaresindeki 60 AEH 490 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek A.S. (38) idaresindeki 46 N 4687 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.