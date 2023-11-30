Elektrik kabloları yangına neden oldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Dere Çetinören köyünde ahşap evde elektrik hattından kaynaklı yangın çıktı. Dumandan 2 kişi etkilenirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Mudurnu ilçesine bağlı Dere Çetinören köyü Dere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Y.'ye ait tek katlı ahşap evde elektrik hattından alev çıkmaya başladı. Elektrik kablolarının içten yanmasıyla birlikte evde yangın çıktı, evin içini dumanlar sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan İsmail Y. ve Zennur Y. dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından evde gerekli kontroller yapılarak alevler söndürüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı