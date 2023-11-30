Hafriyat kamyonu can aldı

Adıyaman’da hafriyat kamyonunun çarpıp üzerinden geçtiği bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı karşısında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Memet Acet’e (64), M.D. idaresindeki 54 BC 920 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Acet, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Memet Acet’in öldüğünü belirledi. Olay yerinde polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından incelemelerde bulunuldu. Memet Acet’in cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.