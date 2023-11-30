Evlilik kredisi Malatya’daki gençleri sevindirdi

TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Evlilik kredisi ile ilgili başvuru tarihi henüz belli olmazken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvuruların 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen illerde başlayacağı açıklandı.
Kanunun çıkması deprem bölgesi Malatya’da da olumlu karşılandı. Gençler, özellikle bu süreçte yeni evlenecek olanlara verilecek 150 bin TL’lik faizsiz kredinin önemine dikkat çekerken, çocuklarını evlendirmek isteyen vatandaşlar da hükümetin bu desteğinin ilk önce deprem bölgesinde başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söylediler. (
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.