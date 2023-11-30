Malatya’nın sorunları bir türlü çözülemiyor Kaçak elektrik can almadan çözülemeyecek mi?

İzzetiye Mahallesi’nde bir binanın yıkımı tamamlandıktan sonra yerin altında kaçak elektrik olduğunu iddia eden esnaf, özellikle yağmur yağarken toprağın altında patlamaların olduğunu ve ışıklar saçtığını söylediler. AKSA ekiplerinin inceleme yaptıktan sonra herhangi bir işlem yapmadıklarını dile getirerek, yoldan geçen birine elektrik çarpma ihtimalinin yüksek olduğunu belirttiler.
“BÜYÜK PATLAMALAR OLUYOR, KIVILCIMLAR ÇIKIYOR”
İzzetiye Mahalle Muhtarı Aladdin Aktaş,
“Burada ağır hasarlı bir apartmanımız vardı, yıkım ekipleri gelip yıktı. Yıkım tamamlandıktan sonra elektrik şirketi gelip burayı toprakla kapattı. Buradaki esnafımız bize gelerek dediler ki, geçen yağan yağmurlarda elektrik kablolarının olduğu yerde büyük patlamalar oluyor, kıvılcımlar çıkıyor. Ben de hemen AKSA’yı aradım. AKSA akşam saat 6 gibi geldi. AKSA ekipleri yeri inceledi ve bu gündüz ekiplerinin işi biz gece ekibiyiz, bilemeyiz, şeklinde konuşup gittiler. Gelip baktılar, hiçbir şey yapmadan geri gittiler. Burada bir kaçak var ve orada bir sürü demir var. Hurda toplayan biri burada demire el attığı zaman elektrik çarpacak. Buranın altında bir kaçak var, giderilmedi”
şeklinde konuştu.
“PROBLEMLERİ DİLE GETİRİYORUZ KİMSE İLGİLENMİYOR”
Esnaf Hasan Oral ise,
“Yıkımı tamamlanan binanın olduğu yerde bir elektrik kaçağı var. Mahalle muhtarımıza hemen durumu bildirdik. O da AKSA ekiplerini aradı, geldiler, baktılar, hiçbir şey yapmadan gittiler. Hala o sıkıntı devam ediyor. Akşamları patlama oluyor. Bir de kaldırımın hemen yanında bulunuyor. Burası okul bölgesi olduğu için çocuklar oradan geçerken demirlere elini atsalar Allah korusun elektrik çarpabilir. Yetkililer tehlikeli olan bölgeleri bir an önce gözetim altına alsınlar. Problemleri dile getiriyoruz ama kimse bakıp ilgilenmiyor”
açıklamalarında bulundu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.