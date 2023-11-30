30 Kas 2023 - 17:28 - Gündem

Malatya’nın sorunları bir türlü çözülemiyor Kaçak elektrik can almadan çözülemeyecek mi?

Depremlerden sonra Malatya’da sorunlar bir türlü çözüme kavuşturulmuyor. Bu sefer ki sorun kaçak elektrik. Yıkımların yapıldığı bir binada kaçak elektrik olduğunu iddia eden esnaf, AKSA’nın geldiğini ancak hiçbir şey yapmadan geri gittiğini söylediler.