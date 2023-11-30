Malatyalılar dikkat! Bugünden itibaren ticari araçlarda zorunlu olacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” dikkate alınarak valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.
“MALATYA’DA DA KULLANIMI ZORUNLU OLACAK”
Yapılan açıklamalara göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimize yönelik hava tahmin raporlarındaki yerel sıcaklık ortalamaları ve geçmiş yıllarda ilimizde kış mevsiminin ağır geçmesi hususları dikkate alınarak; mevsimsel olumsuzluklardan kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 Aralık 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasındaki 4 aylık süreçte yola çıkan ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlara kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirilecek.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.