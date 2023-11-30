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Malatyalılar dikkat! Bugünden itibaren ticari araçlarda zorunlu olacak

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Malatya Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu bildiriye göre, şehrimizde kış aylarının sert geçmesi sebebiyle ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Bildiriye göre 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında Malatya’da yola çıkan ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlara kış lastiği kullanılması zorunlu hale getirilecek.
Malatyalılar dikkat! Bugünden itibaren ticari araçlarda zorunlu olacak mask
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” dikkate alınarak valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır.

“MALATYA’DA DA KULLANIMI ZORUNLU OLACAK”

Yapılan açıklamalara göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilimize yönelik hava tahmin raporlarındaki yerel sıcaklık ortalamaları ve geçmiş yıllarda ilimizde kış mevsiminin ağır geçmesi hususları dikkate alınarak; mevsimsel olumsuzluklardan kaynaklanan trafik kazalarının önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 1 Aralık 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasındaki 4 aylık süreçte yola çıkan ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçlara kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirilecek.

 

Kaynak: BÜLTEN
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30 Kas 2023 - 17:23 Malatya- Gündem

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