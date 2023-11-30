Malatya’dan 4 futbolcu Milli Takım Kampı yolunda

Yapılacak TFF Milli Takım Kampına Abdülkadir Yıldız, Mehmet Selman Ak, Ali Karabulut, Güven Polat seçildi.
Verilen bilgilere göre Genç Millî Takımlar tarafından organize edilen ve 2010 doğumlu oyuncuları kapsayan seçmeler bu sene Antalya'da oynanacak karşılaşmalarla düzenlenecek. Seçme karşılaşmaları 29 Kasım - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanacak. Her takımın kadrolarında ise 22 oyuncu bulunacak.
MALATYA’DAN 4 FUTBOLCU SEÇİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek Milli Takım Kampına seçilen 4 oyuncu, 3 Aralık-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona gideceği bildirildi. Sporcuların hocaları ise Malatya’dan katılacak olan sporculara başarılar dileklerini iletti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.