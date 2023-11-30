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Malatya’dan 4 futbolcu Milli Takım Kampı yolunda

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Milli Takım U14 seçmeleri bugün yapıldı. Antalya'nın ev sahipliği yapacağı organizasyonda yurt çapında gerçekleştirilen taramalarda belirlenen 14 yaşındaki oyuncular sahaya çıkacak. Malatya’dan 4 oyuncunun ise karşılaştırmalar için Antalya Milli Takım Kampına gideceği bildirildi.
Malatya’dan 4 futbolcu Milli Takım Kampı yolunda mask
Malatya’dan 4 futbolcu Milli Takım Kampı yolunda
Malatya’dan 4 futbolcu Milli Takım Kampı yolunda
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Yapılacak TFF Milli Takım Kampına Abdülkadir Yıldız, Mehmet Selman Ak, Ali Karabulut, Güven Polat seçildi.

Verilen bilgilere göre Genç Millî Takımlar tarafından organize edilen ve 2010 doğumlu oyuncuları kapsayan seçmeler bu sene Antalya'da oynanacak karşılaşmalarla düzenlenecek. Seçme karşılaşmaları 29 Kasım - 8 Aralık 2023 tarihleri arasında oynanacak. Her takımın kadrolarında ise 22 oyuncu bulunacak.

MALATYA’DAN 4 FUTBOLCU SEÇİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek Milli Takım Kampına seçilen 4 oyuncu, 3 Aralık-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona gideceği bildirildi. Sporcuların hocaları ise Malatya’dan katılacak olan sporculara başarılar dileklerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi
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30 Kas 2023 - 15:36 Malatya- Spor

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