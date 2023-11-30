- Asayiş

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi

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Malatya Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklamalara göre 21 Kasım ila 28 Kasım tarihleri arasında Malatya’da meydana gelen 10 adet otomobilden parça çalınması ve 1 adet motosiklet hırsızlığına karıştığı düşünülen 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda 220 saatlik kamera görüntüleri seyredildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi mask
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince olay yerleri ve çevrelerinde yapılan çalışmalarda toplam 220 saatlik kamera görüntüsü incelenmiş, olayları zincirleme şekilde gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin açık kimliği ve adresleri tespit edilmiştir.

YAPILAN ARAMALARDA YAKALANDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde mahkeme kararıyla şüpheliler: U.Ö., V.Y. ve M.C.’nin ikametlerinde yapılan aramalarda; Çalıntı 9 adet akü, 1 adet oto teyp, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirilmiş, ayrıca şüphelilerden temin edilen 2 buçuk gram uyuşturucu madde ve bir adet şasesi silinmiş motosiklet muhafaza altına alınarak konu ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin akabinde 29 Kasım günü adli birimlere sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.

 

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30 Kas 2023 - 15:31 - Asayiş

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