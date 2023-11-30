Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama geldi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince olay yerleri ve çevrelerinde yapılan çalışmalarda toplam 220 saatlik kamera görüntüsü incelenmiş, olayları zincirleme şekilde gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin açık kimliği ve adresleri tespit edilmiştir.
YAPILAN ARAMALARDA YAKALANDI
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde mahkeme kararıyla şüpheliler: U.Ö., V.Y. ve M.C.’nin ikametlerinde yapılan aramalarda; Çalıntı 9 adet akü, 1 adet oto teyp, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirilmiş, ayrıca şüphelilerden temin edilen 2 buçuk gram uyuşturucu madde ve bir adet şasesi silinmiş motosiklet muhafaza altına alınarak konu ile ilgili tahkikata başlandığı bildirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin akabinde 29 Kasım günü adli birimlere sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.