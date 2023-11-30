84 yaşındaki Fatma Teyze’ye misafir oldular

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Baştacı’ projesi kapsamında düzenlenen ziyaretle, Kozluk Mahallesinde kızıyla birlikte kalan 84 yaşındaki Fatma Ercan’ın evine misafir oldu.

Fatma Teyzenin tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda talimat verdiğini söyleyen Çınar, “Teyzemizin her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında ekiplerimize gerekli talimatları verdik. Yıllardır devam eden ‘Baştâcı’ projemiz ile de yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerini temizliyoruz, taleplerini çözüme kavuşturuyoruz ve rahat bir hayat sürmeleri için her türlü desteği veriyoruz. En büyük mutluluğumuz yaşlılarımızın duasını almaktır. Çünkü yaşlılarımız bizler için tecrübe abidesidir. Hayatlarının büyük bir kısmını topluma adamış, geçmiş ile gelecek arasındaki sarsılmaz köprü vazifesi gören yaşlılarımız, kültürümüzün vazgeçilmez unsurudur. Yaşlılarımıza rahat bir hayat sunmak, yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmek öncelikli görevimizdir. Yaşlılarımız, büyüklerimiz, ana-babalarımız bizlerin her zaman başımızın tacıdır. Bizim inanç ve kültürümüz yaşlıya değer vermeyi, onlara her zaman sahip çıkmayı öğütler. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaşlı vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek, daha güzel bir hayat geçirmek için var gücümüzle çalışıyor, elimizden gelen bütün özeni gösteriyoruz” diye konuştu.

Fatma Ercan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: BÜLTEN