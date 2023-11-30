MASKİ'den uyarı geldi! En kısa sürede önlem alınmalı

Malatya’da hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesiyle birlikte, su sayaçlarında ve tesisatlarında oluşabilecek donma riskine karşı vatandaşlara çağrıda bulanan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, korumasız ve açıkta bulunan su sayaçları ile su borularının donma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Mert,

“Bugünlerde havalar çok soğudu. Özellikle sabah saatlerine doğru don olayı görülüyor. Açıkta bulunan su borularının ve sayaçlarının donmaya karşı koruma altına alınması gerekiyor. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı, yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir. Özellikle müstakil evlerde ve kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız bu konuda hassas davranmalı, açıkta olan su borularını ve sayaçlarını önerilen şekilde muhafaza altına almalılar”

dedi.

DONAN SAATE SICAK SU DÖKMEYİN

Donan sayaçlara sıcak su dökülmemesi gerektiğini belirten Mert,

“Donan sayaç veya borulara sıcak su dökülmemesi gerekir. Aksi halde bu durum musluk ve su borularının patlamasına ve hasarın artmasına sebep olur. Gövdesi patlayan su sayaçlarının tamir imkânı olmayıp yenisinin alınması gerekir. Ayrıca bu durumlar su kaybına sebep olur. Bu sıkıntıların yaşanmaması için donan sayaçlara sıcak su dökülmemeli ve ateş tutulmamalıdır. Olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimiz, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezi’mizi veya 0 (422) 377 74 44 no'lu telefon numarasından kurumumuzu arayarak yardım alabilirler”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN