Nisan ayına kadar aralıksız devam edecek!

Kışlak mücadeleleri kapsamında yaz mevsiminden kalan sivrisinek ve karasineklerin barınma yerleri olan köprü altları, kanallar, mazgallar, bodrumlar ve birikinti sularında larva ve erginlere karşı termal fog cihazı ile yapılan ilaçlama çalışmaları Nisan ayına kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek.

Kışlak mücadelesinde özellikle sinek, sivrisinek, karasinek ve tüm zararlı haşerelerin üreme alanları olan yağmursuyu mazgalları, fosseptik çukurlar, kapalı kanallar, kanalizasyon merkez rögarları, bina bodrum katlarında biriken sular, kapalı ve açık alanda biriken sular ilaçlama ekiplerince tespit edilerek Sağlık Bakanlığından onaylı ruhsatlı ilaçlar kullanılarak kışlak mücadelesi devam ediyor.

Öte yandan; yaşanan deprem felaketinin ardından özellikle konteyner kentlerde, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerce kışlık mücadelenin kontrol edilerek gerekli çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: BÜLTEN